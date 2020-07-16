В ближайшие дни в Эстонии станет еще жарче

В ночь на субботу ожидается ясная погода без осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье местами до 16, днем 20-25, местами до 27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха ночью 9-16, днем 21-26 градусов тепла.