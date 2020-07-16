Чт, 16.07.2020
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В ближайшие дни в Эстонии станет еще жарче

Жара. Иллюстративное фото.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится солнечная летняя погода, температура воздуха местами поднимется до 27 градусов. 

В ночь на субботу ожидается ясная погода без осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье местами до 16, днем 20-25, местами до 27 градусов тепла. 

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха ночью 9-16, днем 21-26 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 10-17, днем 22-27 градусов тепла.  

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