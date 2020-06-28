Непогода движется по Эстонии: следите за перемещением грозы в режиме реального времени

Служба погоды сегодня объявила в Эстонии грозовое предупреждение. Местами пройдет и град, передает Postimees.
Сегодня во второй половине дня и вечером гроза пройдет с Сааремаа через Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Пыльвамаа и Вырумаа. Местами ожидается сильный грозовой дождь и порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Карта передвижения грозы в реальном времени показывает, что гроза уже добралась до Южной Эстонии и Пярнумаа.
Следите за передвижениями грозы по Эстонии здесь.
Также синоптики предупредили, что уже завтра, 29 июня, днем благодаря кучево-дождевым облакам температура воздуха не будет такой высокой, а вечером небо затянется еще больше, что говорит нам о грядущих изменениях погоды. Подробнее читайте здесь.