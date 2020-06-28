Синоптики о грядущих изменениях погоды: жара отступает

Жаркая погода подходит к концу. Уже завтра, 29 июня, днем благодаря кучево-дождевым облакам температура воздуха не будет такой высокой, а вечером небо затянется еще больше, что говорит нам о грядущих изменениях погоды.
Окончательная смена воздушных масс придется на вторник, что с большой долей вероятности будет сопровождаться звуковыми и световыми эффектами.
В понедельник, 29 июня, небольшая и переменная облачность. В первой половине дня в западной и южной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. После обеда зона осадков увеличится и дожди станут интенсивнее, ожидается гроза, возможен также и град. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, при грозе возможны более сильные порывы ветра. Во второй половине дня на островах и западном побережье ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 23…28, во время дождя около 20°С.