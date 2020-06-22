Пн, 22.06.2020
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До конца недели можно рассчитывать на сухую и умеренно теплую летнюю погоду

Jätkub kuiv ja mõõdukalt soe suveilm.

ФОТО: Lilli Tölp

Тропическая жара на данный момент закончилась, далее в Эстонии продлится сухая и умеренно теплая летняя погода, пишет Postimees.

Завтра и послезавтра над Прибалтикой будет уверенно располагаться зона высокого давления, центр которой находится у северной оконечности Скандинавии. Зоны низкого давления находятся далеко на западе в Северной Атлантике и на юге в районе Черного моря.

К четвергу высокое давление переместится непосредственно в Эстонию, а к пятнице - в Центральную Россию. В субботу и воскресенье высокое давление сместится дальше на юг.

К понедельнику, 29 июня, узкая зона низкого давления сформируется от Северной Атлантики до Урала, что принесет облачную и прохладную погоду, но, вероятно, не осадки.

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