До конца недели можно рассчитывать на сухую и умеренно теплую летнюю погоду

Завтра и послезавтра над Прибалтикой будет уверенно располагаться зона высокого давления, центр которой находится у северной оконечности Скандинавии. Зоны низкого давления находятся далеко на западе в Северной Атлантике и на юге в районе Черного моря.

К четвергу высокое давление переместится непосредственно в Эстонию, а к пятнице - в Центральную Россию. В субботу и воскресенье высокое давление сместится дальше на юг.