На Эстонию надвигается грозовой шторм

В понедельник в нашей стране сформируется теплая, влажная и нестабильная воздушная масса. В главной роли выступят грозовые облака, для развития которых сложатся очень благоприятные условия. Такие облака дают не только грозы, но и ливни, град и порывистый ветер.

В первой половине дня дождевых туч будет больше всего в Западной Эстонии. Местами осадки сильные, существует риск гроз. Также следует считаться с сильными порывами ветра.

После полудня и вечером в некоторых местах ожидается грозовой дождь, который будут сопровождаться порывами ветра от 15 до 25 м/c. Во время ливня скорость ветра составит 20-30 м/c, местами пройдет град.

Метеослужба предупреждает о шторме. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

В то же время в Восточной Эстонии ожидается солнечная погода и температура воздуха будет стремительно повышаться. Во второй половине дня в небе появятся грозовые облака, количество осадков составит не менее 29 миллиметров в час. Вблизи грозовых облаков будет дуть сильный ветер, возможен град.

Штормовое предупреждение второго уровня было сделано для Пярну-, Вильянди-, Валга-, Выру-, Пыльва-, Тарту-, Йыгева-, Ярва-, Ляэне- и Ида-Вирумаа. Предупреждение первого уровня было сделано для Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа, Хийумаа и Сааремаа.