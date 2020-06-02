Завтра жителей Эстонии ждет теплый летний день: вечером возможны дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.
В первой половине дня малооблачная погода без осадков, около полудня облачность начнет уплотняться. Вечером на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, порывами до 13, на северном побережье во второй половине дня до 15 м/сек. Температура воздуха 15-19, на побережье с морским ветром 12-14 градусов тепла.