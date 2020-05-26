В среду в Эстонии ожидается 23 градуса тепла!

По данным службы погоды Эстонии, в среду ожидается до 23 градусов тепла.
В ночь на среду, 27 мая, ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.
На Чудском озере будет переменный ветер скоростью 2-6 метров в секунду, высота волны -до 0,5 метра. Погода дождливая, видимость хорошая. Температура возбуха ночью составит 6-8 градусов.
День будет малооблачно и облачно с прояснениями. Местами проливные дожди. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 18-23, на побережье до 14 градусов тепла.