Вт, 26.05.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В среду в Эстонии ожидается 23 градуса тепла!

В среду в Эстонии ожидается 23 градуса тепла!

Suvine jäätise söömine.

ФОТО: Marko Saarm

По данным службы погоды Эстонии, в среду ожидается до 23 градусов тепла. 

В ночь на среду, 27 мая, ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11 градусов тепла. 

На Чудском озере будет переменный ветер скоростью 2-6 метров в секунду, высота волны -до 0,5 метра. Погода дождливая, видимость хорошая. Температура возбуха ночью составит 6-8 градусов.

День будет малооблачно и облачно с прояснениями. Местами проливные дожди. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 18-23, на побережье до 14 градусов тепла.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ