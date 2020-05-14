Завтра в Эстонию вернутся мокрый снег и дожди

После полуночи начиная с запада будет облачно, утром на островах и северо-западном побережье материковой части небольшие дожди или мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла.