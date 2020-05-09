Завтра синоптики обещают настоящее тепло

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье местами до +7°C.
В воскресенье днем в Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-9, порывы 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 15..18, на побережье 10..14°C.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 1-5 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 3..5°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер южных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 14..16°C.