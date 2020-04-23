Синоптики предупреждают о вторжении холода

Большая часть Европы во власти теплой воздушной массы, где дневные температуры воздуха15-20°C и выше. В Эстонии все по-другому и можно говорить только о вторжение холода. Оставаясь на юго-западной периферии обширного циклона к нам неустанно будет поступать с севера холод и влага и в ближайшие дни каждый сможет ощутить это на себе.