Синоптики предупреждают о вторжении холода

Большая часть Европы во власти теплой воздушной массы, где дневные температуры воздуха15-20°C и выше. В Эстонии все по-другому и можно говорить только о вторжение холода. Оставаясь на юго-западной периферии обширного циклона к нам неустанно будет поступать с севера холод и влага и в ближайшие дни каждый сможет ощутить это на себе.
В пятницу, 24 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. В первой половине дня кратковременный дождь пройдет лишь кое-где, в послеполуденные часы во многих местах. Ветер западный, северо-западный 3-9, во второй половине дня порывы до 13 м/с, вечером перейдет к северному.
Температура воздуха составит 9-13, на северном побережье 6-8°C.