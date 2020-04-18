Середина новой недели принесет потепление до +15 градусов

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, в материковой части страны по регионам дожди. Ветер северо-западный и северный, на северном побережье западных направлений, 2-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. В материковой части страны по регионам небольшие дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. В материковой части страны по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 3-9, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.