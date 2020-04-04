Завтра в Эстонии потеплеет

В ночь на воскресенье в Эстонии малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-4, на побережье до +3°С.
В воскресенье днем в Эстонии переменная облачность. Вечером облачность уплотнится и местами пройдут небольшие осадки. Ветер западной четверти 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 4..10°C.
В ночь на воскресенье в районе Чудского озера ветер западный 5-10, порывами 13 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха ночью 0...-2°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер западный и северо-западный 4-9, порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха в Причудье днем 5..8°C.