Департамент призвал водителей воздержаться от опасного маневра

По данным центра управления движением, в субботу вечером температура воздуха и температура на поверхности дорог упадет до околонулевой, а ночью ниже нуля, поэтому асфальт станет скользким.
Во второй половине дня поверхность государственных шоссе сухая или влажная. По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. На востоке и юго-востоке страны возможны небольшие осадки. На влажной поверхности дорог возможна гололедица. Водителям нужно быть особенно осторожными при прояснениях после осадков.
Департамент шоссейных дорог напоминает водителям, что обгон по встречной полосе на скорости движения по шоссе является самым опасным маневром. Прежде чем совершить обгон, стоит взвесить его необходимость и безопасность.