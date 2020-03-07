Департамент призвал водителей воздержаться от опасного маневра

Во второй половине дня поверхность государственных шоссе сухая или влажная. По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. На востоке и юго-востоке страны возможны небольшие осадки. На влажной поверхности дорог возможна гололедица. Водителям нужно быть особенно осторожными при прояснениях после осадков.