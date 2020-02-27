В Южной Эстонии бушует снежная буря: нарушено дорожное движение

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что из-за непрекращающегося сильного снегопада и заносов движение по дорогам Выруского и Пыльваского уездов в четверг вечером оказалось нарушенным, дороги в этих регионах с четверга объявлены зоной тяжелых погодных условий. Это значит, что на их расчистку и приведение в порядок требуется больше отведенного на это времени.