В Южной Эстонии бушует снежная буря: нарушено дорожное движение

Обильный снегопад и пурга в четверг вечером серьезно нарушили движение транспорта в Южной Эстонии в Выру и в Пыльваском уезде. На расчистку дорог уходит больше обычно отводимого на это времени.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что из-за непрекращающегося сильного снегопада и заносов движение по дорогам Выруского и Пыльваского уездов в четверг вечером оказалось нарушенным, дороги в этих регионах с четверга объявлены зоной тяжелых погодных условий. Это значит, что на их расчистку и приведение в порядок требуется больше отведенного на это времени.
По предварительным прогнозам, тяжелые погодные условия сохранятся в Южной Эстонии до полудня пятницы, 28 февраля.
Предприятия по обслуживанию государственных дорог в полном составе выдвинули свои силы в Выруский и Пыльваский уезды, ведется активная расчистка дорог, однако некоторые дороги все же пока остаются труднопроходимыми.
Департамент просит жителей Вырумаа и Пыльвамаа в ближайшие часы без особой необходимости не выезжать из дома, а водителей тяжелого транспорта при возможности переждать непогоду на парковках.