Галерея ⟩ Последствия непогоды: два эстонских озера выходят из берегов

По данным Elektrilevi, сегодня по состоянию на 15:40 в этом уезде произошло 11 сбоев. К тому же времени, например, на Сааремаа - более 600.

Спасательный департамент сообщил, что за последние сутки спасателям по всей Эстонии поступило 137 вызовов, связанных со штормом. Ветер свирепствовал в основном в Западной Эстонии, где спасатели выезжали на вызовы 73 раза. Вызовы были в основном связаны со сломанными ветром, упавшими на дороги или линии электропередач деревьями. Люди не пострадали.