Галерея ⟩ Последствия непогоды: два эстонских озера выходят из берегов

Бушевавший на выходных шторм не нанес Вильяндимаа серьезного ущерба, но из-за проливных дождей озера Вильянди и Ыйзу выходят из берегов, пишет Sakala.
По данным Elektrilevi, сегодня по состоянию на 15:40 в этом уезде произошло 11 сбоев. К тому же времени, например, на Сааремаа - более 600.
Спасательный департамент сообщил, что за последние сутки спасателям по всей Эстонии поступило 137 вызовов, связанных со штормом. Ветер свирепствовал в основном в Западной Эстонии, где спасатели выезжали на вызовы 73 раза. Вызовы были в основном связаны со сломанными ветром, упавшими на дороги или линии электропередач деревьями. Люди не пострадали.
Сильный ветер утихнет в течение сегодняшнего дня, участникам дорожного движения следует проявлять осторожность и считаться с препятствиями на дороге.