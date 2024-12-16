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Сильный ветер и почти все виды осадков: синоптики рассказали, к чему готовиться во вторник

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Зима в Пярну. Снимок иллюстративный.
Зима в Пярну. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег и мокрый снег, кое-где небольшой дождь и метель. Сохраняется опасность гололедицы. На материковой части страны ветер западный 4-10, порывами до 14, на островах и побережье западный и северо-западный 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от -4 до +1, на островах и побережье от +1 до +5 градусов.

Во вторник днем ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых местах снег и мокрый снег. В Западной Эстонии дождь, местами метель. Существует опасность гололедицы! Ветер западный и северо-западный, порывами до 16, на островах и побережье 10-16, местами до 24 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

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