Сильный ветер и почти все виды осадков: синоптики рассказали, к чему готовиться во вторник

По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег и мокрый снег, кое-где небольшой дождь и метель. Сохраняется опасность гололедицы. На материковой части страны ветер западный 4-10, порывами до 14, на островах и побережье западный и северо-западный 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от -4 до +1, на островах и побережье от +1 до +5 градусов.