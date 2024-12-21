Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода.
Воскресенье будет ветреным и дождливым
Временами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами до 15 м/с. Ближе к утру на западных островах и побережье ветер южный и юго-восточный, 9-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.
Днем облачно. Временами дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, порывами до 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Ближе к вечеру ветер немного уляжется. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.