Департамент окружающей среды предупреждает о дожде и мокром снеге, которые придут в Эстонию в среду вечером, переходя в снегопад по мере продвижения внутрь страны. Местами ожидается ледяной дождь, что создаст опасность гололедицы на дорогах.
Будьте осторожны: на дорогах Эстонии высок риск гололеда
К вечеру среды дождь и мокрый снег, начавшиеся на островах, достигнут материковой части Эстонии, продвигаясь на восток и переходя в снегопад во внутренних районах. Поздним вечером в Центральной и Восточной Эстонии снегопад станет интенсивным и начнётся метель.
В Западной Эстонии образуется гололедица, дороги станут скользкими. Южный и юго-восточный ветер усилится порывами до 14 м/с, на побережье - до 20 м/с.
После полуночи в четверг осадки в Центральной и Восточной Эстонии перейдут в мокрый снег и дождь, местами ожидается ледяной дождь. Температура воздуха повысится, и на дорогах материковой части Эстонии сохранится высокая вероятность гололедицы.
Утром в четверг в Вирумаа прогнозируется ледяной дождь. На дорогах Центральной и Восточной Эстонии будет высокая опасность образования гололеда.