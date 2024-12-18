Будьте осторожны: на дорогах Эстонии высок риск гололеда

К вечеру среды дождь и мокрый снег, начавшиеся на островах, достигнут материковой части Эстонии, продвигаясь на восток и переходя в снегопад во внутренних районах. Поздним вечером в Центральной и Восточной Эстонии снегопад станет интенсивным и начнётся метель.

В Западной Эстонии образуется гололедица, дороги станут скользкими. Южный и юго-восточный ветер усилится порывами до 14 м/с, на побережье - до 20 м/с.

После полуночи в четверг осадки в Центральной и Восточной Эстонии перейдут в мокрый снег и дождь, местами ожидается ледяной дождь. Температура воздуха повысится, и на дорогах материковой части Эстонии сохранится высокая вероятность гололедицы.

Утром в четверг в Вирумаа прогнозируется ледяной дождь. На дорогах Центральной и Восточной Эстонии будет высокая опасность образования гололеда.