Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Будьте осторожны: на дорогах Эстонии высок риск гололеда

Copy
Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Департамент окружающей среды предупреждает о дожде и мокром снеге, которые придут в Эстонию в среду вечером, переходя в снегопад по мере продвижения внутрь страны. Местами ожидается ледяной дождь, что создаст опасность гололедицы на дорогах.

К вечеру среды дождь и мокрый снег, начавшиеся на островах, достигнут материковой части Эстонии, продвигаясь на восток и переходя в снегопад во внутренних районах. Поздним вечером в Центральной и Восточной Эстонии снегопад станет интенсивным и начнётся метель.

В Западной Эстонии образуется гололедица, дороги станут скользкими. Южный и юго-восточный ветер усилится порывами до 14 м/с, на побережье - до 20 м/с.

После полуночи в четверг осадки в Центральной и Восточной Эстонии перейдут в мокрый снег и дождь, местами ожидается ледяной дождь. Температура воздуха повысится, и на дорогах материковой части Эстонии сохранится высокая вероятность гололедицы.

Утром в четверг в Вирумаа прогнозируется ледяной дождь. На дорогах Центральной и Восточной Эстонии будет высокая опасность образования гололеда.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх