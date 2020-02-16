Синоптики дали штормовое предупреждение: непогода будет бушевать несколько дней

Над Северной Атлантикой продолжают хозяйничать обширные и мощные циклоны. Их траектории перемещения пролегают в полярных широтах, оставляя страны Балтии в своей южной, теплой части, где господствует сильный, штормовой юго-западный ветер. С юго-западным потоком порционно поступают и уходят все новые и новые порции осадков.
Сегодня облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 20, на побережье 27 м/сек. Из-за сильных порывов ветра на дорогах могут встречаться упавшие деревья или ветки.
В понедельник, 17 февраля, облачно. Дождь, во второй половине дня облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Юго-западный ветер в континентальной части 8-13, порывами 17-22, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с. Температура воздуха 5..8°С.