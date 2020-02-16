Синоптики дали штормовое предупреждение: непогода будет бушевать несколько дней

Над Северной Атлантикой продолжают хозяйничать обширные и мощные циклоны. Их траектории перемещения пролегают в полярных широтах, оставляя страны Балтии в своей южной, теплой части, где господствует сильный, штормовой юго-западный ветер. С юго-западным потоком порционно поступают и уходят все новые и новые порции осадков.