Штормовой ветер в Эстонии: на дорогах может быть опасно, паромное сообщение нарушено

Центр управления движением предупреждает, что в воскресенье сильный ветер может повалить на дороги деревья и ветки.

Рано утром поверхность государственных шоссе была преимущественно влажной или мокрой от обработки реагентом. Температура воздуха по всей стране плюсовая, но на юго-востоке страны температура на поверхности дорог околонулевая, при ее снижении возможна гололедица.

По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 20, на побережье 27 м/сек. Из-за сильных порывов ветра на дорогах могут встречаться упавшие деревья или ветки.

Из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение с Кихну

В воскресенье из-за штормового ветра паром не отправится в 11.30 из порта Муналайд.

Также может быть нарушена работа парома Kihnu Virve во время рейсов в 16.15 с Кихну и в 17.45 с Муналайда. Оператор линии Kihnu Veeteed уточнит информацию об обслуживании рейсов около 15.15 на своем сайте.

Работа Kihnu Virve на линии Кихну-Муналайд может быть нарушена из-за сильного ветра и в понедельник.

В воскресенье из-за сильного ветра может быть нарушена работа обслуживающего линию Сыру-Трийги парома Soela во время рейсов в 17.30 из Сыру и в 19 часов из Трийги. Работа парома может быть нарушена и в понедельник.

В воскресенье не ходит обслуживающее сообщение с Пийриссааром судно на воздушной подушке, но не из-за шторма, а из-за аварии.