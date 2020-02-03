Пн, 3.02.2020
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Будьте осторожны: поздно вечером на дорогах может быть скользко

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Во второй половине дня в понедельник поверхность крупных дорог сухая или влажная от обработки реагентом, но поздно вечером ожидается гололедица.

Во второй половине дня поверхность основных и второстепенных государственных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, сообщил BNS в понедельник Департамент шоссейных дорог. На севере страны и в Ляэне-Вирумаа температура на поверхности дорог местами минусовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается холодная и ясная погода. Температура воздуха и температуры на поверхности дорог упадут ниже нуля, в течение вечера на дорогах появится иней, который может поздно вечером и ночью сделать дороги скользкими.

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