Будьте осторожны: поздно вечером на дорогах может быть скользко

Во второй половине дня поверхность основных и второстепенных государственных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, сообщил BNS в понедельник Департамент шоссейных дорог. На севере страны и в Ляэне-Вирумаа температура на поверхности дорог местами минусовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается холодная и ясная погода. Температура воздуха и температуры на поверхности дорог упадут ниже нуля, в течение вечера на дорогах появится иней, который может поздно вечером и ночью сделать дороги скользкими.