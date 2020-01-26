Сегодня водителей просят быть осторожными

Во второй половине дня поверхность государственных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом. По прогнозу, вечером ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-востоке страны температура воздуха упадет ниже нуля, но в остальных регионах страны будет плюсовой.