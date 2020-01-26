Вс, 26.01.2020
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Сегодня водителей просят быть осторожными

Гололедица.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Центр управления движением предупреждает, что в воскресенье на дорогах может быть скользко.

Во второй половине дня поверхность государственных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом. По прогнозу, вечером ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-востоке страны температура воздуха упадет ниже нуля, но в остальных регионах страны будет плюсовой.

В ночь на понедельник по многим регионам пройдут дожди, в Ида- и Ляэне-Вирумаа ожидаются преимущественно снег и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, водителям следует быть осторожными.

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