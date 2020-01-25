Центр управления движением предупреждает водителей

Во второй половине дня поверхность главных шоссе и крупных второстепенных дорог сухая или влажная после обработки реагентом. По прогнозу, вечером ожидается преимущественно ясная погода, поэтому в большей части страны температура воздуха и температура на поверхности дорог сравнительно быстро упадет ниже нуля.

Ночью облачность уплотнится, после полуночи по многим регионам в Вирумаа и районе Чудского озера пройдут снег, мокрый снег и дожди. На дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть осторожными.