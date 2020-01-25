Сб, 25.01.2020
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Центр управления движением предупреждает водителей

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Центр управления движением предупреждает, что в субботу на дорогах скользко.

Во второй половине дня поверхность главных шоссе и крупных второстепенных дорог сухая или влажная после обработки реагентом. По прогнозу, вечером ожидается преимущественно ясная погода, поэтому в большей части страны температура воздуха и температура на поверхности дорог сравнительно быстро упадет ниже нуля.

Ночью облачность уплотнится, после полуночи по многим регионам в Вирумаа и районе Чудского озера пройдут снег, мокрый снег и дожди. На дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть осторожными.

Департамент шоссейных дорог советует водителям воздерживаться от обгонов, а при переменчивых погодных условиях быть особенно осторожными, поскольку даже на коротком расстоянии условия на дорогах могут существенно различаться.

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