Центр управления движением предупреждает водителей

Центр управления движением предупреждает, что в субботу на дорогах скользко.
Во второй половине дня поверхность главных шоссе и крупных второстепенных дорог сухая или влажная после обработки реагентом. По прогнозу, вечером ожидается преимущественно ясная погода, поэтому в большей части страны температура воздуха и температура на поверхности дорог сравнительно быстро упадет ниже нуля.
Ночью облачность уплотнится, после полуночи по многим регионам в Вирумаа и районе Чудского озера пройдут снег, мокрый снег и дожди. На дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть осторожными.
Департамент шоссейных дорог советует водителям воздерживаться от обгонов, а при переменчивых погодных условиях быть особенно осторожными, поскольку даже на коротком расстоянии условия на дорогах могут существенно различаться.