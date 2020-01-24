Солнечную субботу омрачит штормовой ветер

Эстония остается во власти атлантических циклонов один, из которых перемещается через север Финляндии на юго-восток. Осадков он нам не принесет, лишь штормовой западный, северо-западный ветер, порывы которого на северном побережье будут достигать 22 м/с. Несмотря на ветер субботний день будет в целом погожим- без осадков, с солнцем и плюсовой температурой воздуха.