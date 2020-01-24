Солнечную субботу омрачит штормовой ветер

Эстония остается во власти атлантических циклонов один, из которых перемещается через север Финляндии на юго-восток. Осадков он нам не принесет, лишь штормовой западный, северо-западный ветер, порывы которого на северном побережье будут достигать 22 м/с. Несмотря на ветер субботний день будет в целом погожим- без осадков, с солнцем и плюсовой температурой воздуха.
В субботу, 25 января, небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 17 м/с, в первой половине дня на северном побережье 10-15, порывы до 22 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.