Весна в январе: кленовый сок уже течет

Если обычно кленовый сок собирают в конце февраля или начале марта, то в этом году первый сок можно выпить уже в январе.
У Лаури из Вырумаа есть повод для радости: он, как правило, пропускает правильное время сбора сока, а в этом году успел, пишет Rus.ERR.
«Я всегда опаздывал, вспоминал о сборе, когда появлялись насекомые или сока было мало, в то время как у других в подвалах уже стояли целые бочки, - рассказал Лаури. - Раньше никогда не пробовал собирать сок в январе, но почки на дереве большие, понял, что пора».
Стоит отметить, что собранный в январе сок не такой сладкий, как весной: «У нас дома есть родниковая вода, но сок вкуснее, детям особенно нравится».