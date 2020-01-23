Весна в январе: кленовый сок уже течет

У Лаури из Вырумаа есть повод для радости: он, как правило, пропускает правильное время сбора сока, а в этом году успел, пишет Rus.ERR .

«Я всегда опаздывал, вспоминал о сборе, когда появлялись насекомые или сока было мало, в то время как у других в подвалах уже стояли целые бочки, - рассказал Лаури. - Раньше никогда не пробовал собирать сок в январе, но почки на дереве большие, понял, что пора».