Ср, 22.01.2020
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Осторожно: в прибрежных регионах Эстонии возможна гололедица

Pärnumaal muutusid jäävihma ja külma koosmõjul libedaks Vändra kandi teed.

ФОТО: Arvet Mägi

Дорожное покрытие крупных и основных шоссе в среду во второй половине дня преимущественно сухое, однако ночью в прибрежных регионах возможны осадки, поэтому может образоваться гололедица.

Во второй половине дня дорожное покрытие крупных и основных шоссе преимущественно сухое, сообщила BNS пресс-служба Департамента шоссейных дорог. Температура воздуха повсеместно чуть выше нуля, но температура у дорожного полотна в Северной, Восточной и Центральной Эстонии понизилась до минусовых значений.

По прогнозу синоптиков, вечером и ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег и дожди. Температура воздуха и температура у дорожного полотна около нуля или чуть ниже нуля, на влажных участках трасс вечером и ночью местами гололедица. Вероятность осадков выше всего в прибрежных регионах, поэтому здесь выше и вероятность гололедицы на дорогах.

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