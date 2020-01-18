Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, утром в субботу покрытие основных и второстепенных дорог в Эстонии было в основном сухим, местами влажным или обледеневшим. Температура воздуха и дорожного покрытия ниже нуля, местами дороги могут быть покрыты инеем и скользкими.