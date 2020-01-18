Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Центр управления дорожным движением в субботу утром предупредил водителей об опасности гололедицы на дорогах.
Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, утром в субботу покрытие основных и второстепенных дорог в Эстонии было в основном сухим, местами влажным или обледеневшим. Температура воздуха и дорожного покрытия ниже нуля, местами дороги могут быть покрыты инеем и скользкими.
Синоптики обещают в субботу переменную облачность, местами кратковременный дождь или мокрый снег. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла, дорожные условия по-зимнему переменные — на второстепенных и лесных дорогах могут встречаться неожиданно скользкие участки.