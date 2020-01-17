Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Рано утром дорожное покрытие основных и крупных шоссе было преимущественно мокрым или влажным, в Юго-Восточной Эстонии дороги сухие. Температура воздуха плюсовая, но температура у дорожного покрытия по многим регионам понижается до легкого минуса, и образуется черный лед. Наибольшая вероятность опасности черного льда на западе и севере страны.