Пт, 17.01.2020
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Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Гололедица.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в пятницу утром на дорогах возможен черный лед.

Рано утром дорожное покрытие основных и крупных шоссе было преимущественно мокрым или влажным, в Юго-Восточной Эстонии дороги сухие. Температура воздуха плюсовая, но температура у дорожного покрытия по многим регионам понижается до легкого минуса, и образуется черный лед. Наибольшая вероятность опасности черного льда на западе и севере страны.

По прогнозу синоптиков, днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди или мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия остается плюсовой, риск гололедицы отступает.

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