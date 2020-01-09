Метеоролог: теплая и сырая погода может продержаться до самой весны

Все указывает на то, что зима в этом году будет теплой, а весна – ранней, сказал метеоролог Юри Каменик в интервью программе "Ringvaade" на канале ETV.
Каменик добавил, что подобная теплая зима была в 2007-2008 году, она закончилась сильным штормом. "Самая низкая температура зимой была -16,8 градусов, даже -20 не было. Как будет в этот раз, пока на 100% точно сказать нельзя, но кажется, что все идет к тому, что погода будет теплой", – сказал Каменик.
Причины теплой погоды надо искать в Арктике, так как льда осталось меньше, и циркуляция атмосферы изменилась.
По словам метеоролога, теплая зима в этом году не означает, что морозных зим больше не будет.