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  • Метеоролог: теплая и сырая погода может продержаться до самой весны

Метеоролог: теплая и сырая погода может продержаться до самой весны

Kevadised pungas aasta viimasel päeval Võhmas

ФОТО: Siim Avi

Все указывает на то, что зима в этом году будет теплой, а весна – ранней, сказал метеоролог Юри Каменик в интервью программе "Ringvaade" на канале ETV.

Каменик добавил, что подобная теплая зима была в 2007-2008 году, она закончилась сильным штормом. "Самая низкая температура зимой была -16,8 градусов, даже -20 не было. Как будет в этот раз, пока на 100% точно сказать нельзя, но кажется, что все идет к тому, что погода будет теплой", – сказал Каменик.

Причины теплой погоды надо искать в Арктике, так как льда осталось меньше, и циркуляция атмосферы изменилась.

По словам метеоролога, теплая зима в этом году не означает, что морозных зим больше не будет. 

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