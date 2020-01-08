Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Рано утром дорожное покрытие государственных шоссе преимущественно влажное от реагентов или мокрое, температура воздуха и температура у дорожного полотна повсеместно плюсовая. Утром дует сильный юго-западный ветер, поэтому на дорогах могут быть сломанные ветки деревьев.

По прогнозу синоптиков, днем ожидается облачная погода. небольшие дожди. Утром осадки с островов распространятся по континентальной части страны на восток, идут дожди, на материковой части также и мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного полотна повсеместно останется плюсовой, ветер в течение дня ослабеет, и вечером начиная с островов погода прояснится.