Жителей Эстонии предупреждают о возможных отключениях электричества

В воскресенье на островах и побережье дует северо-западный и северный ветер, 12-15, порывами до 22 м/сек.

Кроме западной части Финского залива и северной части Балтийского моря штормовое предупреждение первого уровня также объявлено по всем прибрежным уездам, где скорость ветра может достигать 20 м/сек.