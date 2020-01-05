Вс, 5.01.2020
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Жителей Эстонии предупреждают о возможных отключениях электричества

Спасатели убирают с линий электропередач упавшее дерево.

ФОТО: Elmo Riig

Служба погоды Эстонии предупреждает, что в воскресенье удержится сильный ветер, который может обесточить дома, повалить деревья и помешать паромному движению.

В воскресенье на островах и побережье дует северо-западный и северный ветер, 12-15, порывами до 22 м/сек.

Кроме западной части Финского залива и северной части Балтийского моря штормовое предупреждение первого уровня также объявлено по всем прибрежным уездам, где скорость ветра может достигать 20 м/сек.

Напомним, что штормовое предупреждение первого уровня значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

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