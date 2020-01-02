Прогноз: январь в Эстонии обещает быть теплее обычного

В первой половине января ложбины низкого давления одна за другой будут двигаться с Атлантики на Норвежское море и дальше, через северную оконечность Скандинавии на северо-восток. С западными и юго-западными ветрами в Эстонию будет поступать более теплый воздух. В результате температура воздуха в этот период будет в основном выше нуля и в ночные часы станет опускаться ниже нулевой отметки только на короткое время, когда с Западной Европы к Эстонии подойдет гребень высокого давления.

Периоды дождливой погоды, а также мокрого снега будут перемежаться более сухими. В середине января температура воздуха медленно начнет снижаться и погода постепенно обретет более зимний характер, хотя кривая температуры воздуха в течение длительного времени удержится на среднем уровне и лишь в последнюю треть месяца пойдет на понижение.

Во второй половине месяца осадков будет меньше, в основном это будет снег и мокрый снег, а в конце месяца и дождь.