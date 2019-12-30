Новый год принесет в Эстонию похолодание

Завтра погоду Эстонии будет определять удаляющийся в сторону России циклон. В его тылу усилится северо-западный ветер, который принесет нам с севера холод, и местами дождь сменится мокрым снегом, а вечером по востоку Эстонии также и снегом. В то же время, начиная с северо-запада, прояснится. В новогоднюю ночь ветер успокоится и станет холоднее.
Во вторник, 31 декабря, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, вечером по востоку Эстонии также и снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада Эстонии, облачность поредеет. Ветер повернет к северо-западному и усилится 7-12, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха составит 0..+5°С, во второй половине дня понизится.