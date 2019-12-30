Новый год принесет в Эстонию похолодание

Завтра погоду Эстонии будет определять удаляющийся в сторону России циклон. В его тылу усилится северо-западный ветер, который принесет нам с севера холод, и местами дождь сменится мокрым снегом, а вечером по востоку Эстонии также и снегом. В то же время, начиная с северо-запада, прояснится. В новогоднюю ночь ветер успокоится и станет холоднее.