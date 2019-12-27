Жителей Эстонии ждет зимняя идиллия

Преобладающие температуры воздуха уже со знаком минус. Но зимняя идиллия продлится недолго. В воскресенье со штормовым юго-западным ветрам к нам вновь начнет поступать атлантическое тепло, которое задержится у нас намного дольше, чем продолжался всплеск зимы.