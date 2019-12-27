Жителей Эстонии ждет зимняя идиллия

Характер погоды принял более зимний облик. Область высокого давления со Скандинавии приблизилась к Прибалтике и погода стала менее облачной и с меньшей вероятностью осадков.
Преобладающие температуры воздуха уже со знаком минус. Но зимняя идиллия продлится недолго. В воскресенье со штормовым юго-западным ветрам к нам вновь начнет поступать атлантическое тепло, которое задержится у нас намного дольше, чем продолжался всплеск зимы.
В субботу (28.12) днем небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный 4-10, порывы 13, на побережье до 15 м/с, к вечеру ослабеет и будет переменных направлений. Температура воздуха 0..-3°С, во второй половине дня понижение температуры. На дорогах скользко!