Пн, 16.12.2019
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  • Синоптики: на Эстонию обрушится штормовой ветер, а к Рождеству может выпасть снег

Синоптики: на Эстонию обрушится штормовой ветер, а к Рождеству может выпасть снег

Снег в Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig

На это неделе погода подготовила для жителей Эстонии штормовой ветер и дождь, но сохраняется надежда на снежное Рождество.

Завтра нашу погоду будет формировать южный край Североатлантического циклона, пишет Pärnu Postimees. Послезавтра циклон будет передвигаться с Балтийского моря через Финский залив на восток, в Эстонию придут штормовой ветер и сильный дождь.

В четверг и пятницу погоду будет формировать гребень антициклона южной России.

В субботу Североатлантический циклон расширится до Средиземноморья. Его восточный край установит у нас относительно теплый воздушный поток из южной стороны. Такая же ситуация сохранится в воскресенье.

К понедельнику ожидается ложбина Североатлантического циклона. Хотя надежда на снежное Рождество еще окончательно не пропала, наибольшая вероятность снега в Восточной Эстонии.

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