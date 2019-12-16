Синоптики: на Эстонию обрушится штормовой ветер, а к Рождеству может выпасть снег

Завтра нашу погоду будет формировать южный край Североатлантического циклона, пишет Pärnu Postimees. Послезавтра циклон будет передвигаться с Балтийского моря через Финский залив на восток, в Эстонию придут штормовой ветер и сильный дождь.

В четверг и пятницу погоду будет формировать гребень антициклона южной России.

В субботу Североатлантический циклон расширится до Средиземноморья. Его восточный край установит у нас относительно теплый воздушный поток из южной стороны. Такая же ситуация сохранится в воскресенье.