Синоптики: на Эстонию обрушится штормовой ветер, а к Рождеству может выпасть снег

На это неделе погода подготовила для жителей Эстонии штормовой ветер и дождь, но сохраняется надежда на снежное Рождество.
Завтра нашу погоду будет формировать южный край Североатлантического циклона, пишет Pärnu Postimees. Послезавтра циклон будет передвигаться с Балтийского моря через Финский залив на восток, в Эстонию придут штормовой ветер и сильный дождь.
В четверг и пятницу погоду будет формировать гребень антициклона южной России.
В субботу Североатлантический циклон расширится до Средиземноморья. Его восточный край установит у нас относительно теплый воздушный поток из южной стороны. Такая же ситуация сохранится в воскресенье.
К понедельнику ожидается ложбина Североатлантического циклона. Хотя надежда на снежное Рождество еще окончательно не пропала, наибольшая вероятность снега в Восточной Эстонии.