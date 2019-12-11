Ср, 11.12.2019
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  • В ближайшие дни в Эстонии будет необычно тепло для декабря

В ближайшие дни в Эстонии будет необычно тепло для декабря

Слякоть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

По данным службы погоды Эстонии, в конце недели днем и ночью температура воздуха будет преимущественно плюсовой.

В ночь на пятницу облачно, по регионам пройдут дождь и мокрый снег, в материковой части страны также снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, по регионам дожди и мокрый снег, в материковой части страны также снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно, по многим регионам снег, мокрый снег, на западе также дожди. Ветер юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам пройдут мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-12, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

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