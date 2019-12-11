В ближайшие дни в Эстонии будет необычно тепло для декабря

В ночь на пятницу облачно, по регионам пройдут дождь и мокрый снег, в материковой части страны также снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, по регионам дожди и мокрый снег, в материковой части страны также снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно, по многим регионам снег, мокрый снег, на западе также дожди. Ветер юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам пройдут мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.