Предупреждение для водителей: на дорогах возможен гололед

Во второй половине дня поверхность крупных и второстепенных шоссе мокрая или влажная, сообщили BNS из департамента шоссейных дорог. На всех крупных шоссе чисто, температура на поверхности дорог плюсовая.

Ночью вероятность осадков ниже всего на юго-востоке страны, во время прояснений, температура на поверхности дорог может падать до околонулевой, мокрые дороги могут покрыться льдом. Тем не менее, ожидается, что до утра температура на поверхности дорог будет плюсовой, но утром начиная с северо-западного побережья похолодает, а дожди перейдут в снегопады.