Предупреждение для водителей: на дорогах возможен гололед

Во второй половине дня в понедельник поверхность крупных шоссе мокрая или влажная, но на юго-востоке страны ночью температура на поверхности дорог может упасть до околонулевой, на дорогах может быть скользко.
Во второй половине дня поверхность крупных и второстепенных шоссе мокрая или влажная, сообщили BNS из департамента шоссейных дорог. На всех крупных шоссе чисто, температура на поверхности дорог плюсовая.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдут дожди, но сильных дождей не ожидается.
Ночью вероятность осадков ниже всего на юго-востоке страны, во время прояснений, температура на поверхности дорог может падать до околонулевой, мокрые дороги могут покрыться льдом. Тем не менее, ожидается, что до утра температура на поверхности дорог будет плюсовой, но утром начиная с северо-западного побережья похолодает, а дожди перейдут в снегопады.