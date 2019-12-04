Жителей Эстонии ожидает резкое похолодание

В ночь на пятницу облачно. Дожди распространятся с запада на восток, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем облачно, пройдут дожди, на востоке страны местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачно, кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15, после полуночи в материковой части страны порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, кратковременные дожди, вечером также мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/сек, вечером на островах западный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.