Синоптики рассказали, когда в Эстонии похолодает

Около 10 декабря немного похолодает, постепенно на смену дождям придут снег и мокрый снег. В середине месяца погода все же будет переменчивой - временами осадки, однако будут и дни без осадков, волны теплого и холодного воздуха будут чередоваться. В последней четверти месяца в формировании погоды будет иметь важное значение гребень высокого области давления, которая сместится на Балтийские страны со Скандинавии или Северо-Западной России. Временами будет идти снег и мокрый снег, температура воздуха понизится, погода покажет свой зимний образ.