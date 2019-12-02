Синоптики рассказали, когда в Эстонии похолодает

По данным службы погоды Эстонии, первая четверть декабря будет теплее нормы и с превышающим норму количеством осадков.
В начале декабря лощины низкого давления смещаются через Скандинавию и страны Балтии на восток, неся с собой тепло и осадки, главным образом дожди.
Около 10 декабря немного похолодает, постепенно на смену дождям придут снег и мокрый снег. В середине месяца погода все же будет переменчивой - временами осадки, однако будут и дни без осадков, волны теплого и холодного воздуха будут чередоваться. В последней четверти месяца в формировании погоды будет иметь важное значение гребень высокого области давления, которая сместится на Балтийские страны со Скандинавии или Северо-Западной России. Временами будет идти снег и мокрый снег, температура воздуха понизится, погода покажет свой зимний образ.
Средняя температура воздуха в декабре будет около нормы от 3,4 градуса мороза до 1,1 градуса тепла или выше. Осадки тоже будут в пределах нормы — то есть 38-70 мм.