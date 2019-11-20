Завтра в Эстонии похолодает

Над Россией усиливается холодный антициклон. В то же время над Западной Европой «встал на якорь» циклон, к которому с Атлантики добавляется тепло и влага.
Прибалтика остается зажатой между двумя мощными барическими образованиями. Влияние антициклона понемногу перевешивает, и если сегодня, 21 ноября, температурный фон еще положительный, то к завтрашнему дню погода станет более холодной.
В четверг (21.11) днем облачно и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 13-16 м/с. Температура воздуха 3..6°С.