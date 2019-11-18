Пн, 18.11.2019
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На этой неделе в Эстонии резко похолодает

Мороз. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие сутки станет прохладнее, по ночам вновь местами температура понизится до минусовых значений.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-8, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-7 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха в течение суток от -3 до 5 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла.

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