На этой неделе в Эстонии резко похолодает

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-8, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-7 градусов тепла.