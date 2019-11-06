К концу недели погода порадует жителей Эстонии

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам возможны небольшие снегопады или мокрый снег, на островах дожди. Местами туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах 1-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачно. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-10, вечером на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.