На завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Временами дождь, в континентальной части и мокрый снег. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на северо-востоке Эстонии до полуночи около 0°С.
В воскресенье днем также облачно. Дождь, вечером на севере Эстонии возможен и мокрый снег. Ветер в течение дня перейдет к северо-восточному и усилится 4-10, на северном побережье к вечеру порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье юго-восточный, южный ветер 5-10 м/с, после полуночи южных направлений 3-7 м/с. Временами дождь с мокрым снегом. Видимость умеренная, местами туман. Температура воздуха 2..3°C.
В воскресенье днем в Причудье дня ветер перейдет к восточным направлениям 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Временами дождь. Видимость умеренная, утром местами туман. Температура воздуха 5..6°C.