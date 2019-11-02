На завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Временами дождь, в континентальной части и мокрый снег. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на северо-востоке Эстонии до полуночи около 0°С.