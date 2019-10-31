Фото с дрона: Валга замело снегом

По данным Службы погоды Эстонии, рано утром температура воздуха была минусовой, что позволило образоваться снежному ковру. Информация о снеге в Эстонии сегодня еще составляется, но, например, вчера, 30 октября, в Ида-Вирумаа снежный покров достигал пяти сантиметров.

Сегодня осадки повсеместно ожидаются смешанные. Наиболее интенсивный мокрый снег пройдет в основном на востоке Эстонии, в остальных районах к снегу добавится дождь. Количество осадков особенно большим не ожидается, но в отдельных местах может превысить 3 мм.