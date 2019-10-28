Страховые компании: общая сумма ущерба от шторма может достигнуть сотен тысяч евро

По словам руководителя отдела материального ущерба If Kindlustus Лаури Ныу, первоначальные данные указывают на то, что сильнее всего пострадала от шторма юго-восточная Эстония, Пярнуский уезд и Сааремаа. «Мы получили сообщения о более чем 30 происшествиях, в результате которых пострадали крыши домов. В трех случаях стихия полностью уничтожила крыши», - сказал Ныу BNS.

«Нам поступила информация о десяти зданиях и постройках, на которые рухнул деревья, в пяти случаях ветер унес батуты, еще около десятка случаев связаны с повреждениями техники от колебаний тока в электросетях», - добавил Ныу.

Фирма If Kindlustus получила также сообщение о машине, врезавшейся в темноте в поваленное на дорогу дерево. Сообщения о все новых случаях ущерб продолжают поступать.

«Не исключено, что кто-то не может сообщить нам о случае ущерба из-за отсутствия электричества и интернета. В связи с штормом наша команда работает в усиленном составе, чтобы как можно быстрее ликвидировать ущерб», - сказал Ныу.

По его словам, окончательно оценить общую сумму потерь от шторма сейчас трудно, она может достигать сотен тысяч евро.

Руководитель отдела клиентского обслуживания фирмы Ergo Таави Кеэтс рассказал, что клиенты сообщили о почти 15 случаях ущерба, общая сумма которых достигает 50 000 евро.

«Понятно, что новые сообщения поступят еще в течение недели, поскольку шторм только утих и пострадавшие от него не успели известить нас. Наиболее крупные случаи ущерба уже отмечены в районах Эльва, Отепя и Выру. В основном это происшествия, связанные с сорванной крышей или рухнувшим на дом деревом», - сообщил Кеэтс BNS.

Руководитель отдела маркетинга компании Salva Kindlustus Марис Раудоя сказал, что подводить итоги пока рано, поскольку наверняка люди в ближайшие дни доберутся до своих летних домов и обнаружат вышедшие из строя электроприборы. Точнее данные можно будет получить во вторник-среду.

«Первые сообщения Salva Kindlustus получила о случаях, связанных с очевидным ущербом, например, упавшими деревьями и нанесенных ими поломках, в основном в Южной Эстонии, в городе Эльва. Там деревья рухнули на здания и на автомобили», - сообщил Раудоя BNS.