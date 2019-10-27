Некоторые жители Эстонии будут без электричества еще около недели

«Ситуация хуже всего в Южной Эстонии, где ветер скоростью более 30 м/сек создал для нас множество аварий, которые нам предстоит решить, - сказал глава диспетчерского центра Elektrilevi Юри Клаассен и добавил, что аварийные бригады вышли на работу в расширенном составе. - Попасть к местам аварий сложно, поскольку на дорогах полно поваленных деревьев. Если еще пару часов назад нельзя было даже подумать о том, чтобы передвигаться по лесу, то теперь мы можем и туда посылать бригады. Но почва мягкая от шедшего несколько дней дождя и высок риск застрять в ней».

Больше всего клиентов — около 19 000 — обесточено в Вырумаа. В их числе и город Выру, где подача электричества отключена из-за аварии на подстанции Elering. В Пылвамаа обесточено 9200 клиентов, в Вильяндимаа 8500, в Тартумаа 5300, в Валгамаа 4500, в Пярнумаа 4200, на Сааремаа 2000, а в Йыгевамаа 2000.

«Поскольку Северная Эстония избежала серьезных шторма и аварий, мы хотим как можно быстрее отправить и аварийные бригады из Северной Эстонии ликвидировать аварии в Южной Эстонии», - сказал Клаассен.