Блог, фото и видео: в Эстонии бушует шторм, 60 000 домов без света, ветер сносит заборы и деревья

Служба погоды Эстонии сообщила, что на Сааремаа и в Пярнумаа сохраняется юго-западный и южный ветра, порывами до 18-25 м/с, а на побережье — до 30 м/с. В ближайшие три часа в Южной Эстонии ветер усилится, порывами до 18-25 м/с.

В семи уездах объявлен второй уровень штормового предупреждения: на Сааремаа, в Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Выльвамаа и Вырумаа.

Предупреждение второго уровня означает, что погода может представлять опасность. Людям нужно быть крайне осторожными и постоянно следить за прогнозами погоды, а также быть в курсе рисков, которые могут быть неизбежными, и следовать всем рекомендациям властей.

Сегодня, 27 октября, по состоянию на 17.00 из-за штормовых ветров без электричества остались почти 45 500 домохозяйств. Больше всего клиентов без света в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа.

«Сегодня до полудня шторм стал передвигаться по Сааремаа, Пярнумаа и Вильяндимаа. Ветер повалил деревья на линии и стал причиной масштабных сбоев, - говорит руководитель центра управления Elektrilevi Юри Клаассен. - Шторм продолжает двигаться по Южной Эстонии и можно предполагать, что станет причиной и других сбоев».