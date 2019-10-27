Блог, фото и видео: в Эстонии бушевал шторм, ветер сносил заборы и деревья

В воскресенье в Эстонии бушевал шторм, во второй половине дня метеослужба дала по семи уездам штормовое предупреждение второго уровня. Компания Elektrilevi сообщила о масштабном сбое в подаче электричества. Город Выру был полностью обесточен.
Спасательный департамент призвал воздержаться от поездок на автомобиле. В семи уездах был объявлен второй уровень штормового предупреждения: на Сааремаа, в Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Выльвамаа и Вырумаа.
Предупреждение второго уровня означает, что погода может представлять опасность. Людям нужно быть крайне осторожными и постоянно следить за прогнозами погоды, а также быть в курсе рисков, которые могут быть неизбежными, и следовать всем рекомендациям властей.
Вчера, 27 октября, по состоянию на 17:00 из-за штормовых ветров без электричества остались почти 45 500 домохозяйств. Больше всего клиентов остались без света в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа.