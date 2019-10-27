Пн, 28.10.2019
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  • Блог, фото и видео: в Эстонии бушевал шторм, ветер сносил заборы и деревья
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Блог, фото и видео: в Эстонии бушевал шторм, ветер сносил заборы и деревья

В воскресенье в Эстонии бушевал шторм, во второй половине дня метеослужба дала по семи уездам штормовое предупреждение второго уровня. Компания Elektrilevi сообщила о масштабном сбое в подаче электричества. Город Выру был полностью обесточен.

Спасательный департамент призвал воздержаться от поездок на автомобиле. В семи уездах был объявлен второй уровень штормового предупреждения: на Сааремаа, в Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Выльвамаа и Вырумаа. 

Предупреждение второго уровня означает, что погода может представлять опасность. Людям нужно быть крайне осторожными и постоянно следить за прогнозами погоды, а также быть в курсе рисков, которые могут быть неизбежными, и следовать всем рекомендациям властей.

Вчера, 27 октября, по состоянию на 17:00 из-за штормовых ветров без электричества остались почти 45 500 домохозяйств. Больше всего клиентов остались без света в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа.

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