В Финляндии бушует шторм: без электричества остались 40 000 домов

Обрушившийся в пятницу вечером на западное побережье шторм нарушил подачу электричества в тысячи домах Финляндии. Как сообщают в энергетической компании Caruna, на ликвидацию последствий шторма брошены дополнительные силы.
В Финляндии более 40 000 домашних хозяйств остались без электричества, передает Yle. Эксперты призывают людей держаться подальше от мест аварий и самим не пытаться восстанавливать подачу электричества – о всех неполадках следует сообщать в энергетическую компанию.
Межу тем, шторм постепенно перемещается с запада на восток. В морских районах выдано штормовое предупреждение. Дорожные условия могут существенно испортиться в Северной Похьянмаа, Кайнуу и Лапландии.
На Эстонию тоже надвигается непогода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Подробнее читайте здесь.