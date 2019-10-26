Сб, 26.10.2019
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  • В Финляндии бушует шторм: без электричества остались 40 000 домов

В Финляндии бушует шторм: без электричества остались 40 000 домов

Шторм. Фото иллюстративное.

ФОТО: GEORGES GOBET/AFP/Scanpix

Обрушившийся в пятницу вечером на западное побережье шторм нарушил подачу электричества в тысячи домах Финляндии. Как сообщают в энергетической компании Caruna, на ликвидацию последствий шторма брошены дополнительные силы.

В Финляндии более 40 000 домашних хозяйств остались без электричества, передает Yle. Эксперты призывают людей держаться подальше от мест аварий и самим не пытаться восстанавливать подачу электричества – о всех неполадках следует сообщать в энергетическую компанию.

Межу тем, шторм постепенно перемещается с запада на восток. В морских районах выдано штормовое предупреждение. Дорожные условия могут существенно испортиться в Северной Похьянмаа, Кайнуу и Лапландии.

На Эстонию тоже надвигается непогода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Подробнее читайте здесь

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