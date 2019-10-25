Погодный апокалипсис? На Эстонию надвигаются шторм и снегопад

Служба погоды объявила по всей Эстонии первый уровень штормового предупреждения. Это означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность, пишет Pärnu Postimees.

Сегодня вечером поднимется ветер, завтра к нему добавится и сильный дождь.

С Норвежского моря на Северную Европу расширяется область низкого давления и над Скандинавией образуется штормовой циклон. Вероятно, вихрь возникнет в центральной части Швеции и за несколько часов наберет силу.

На побережье порывы юго-западного и южного ветров (будут достигать 15-17 метров в секунду) будут ощущаться уже в первой половине дня, в другой части страны ветер усилится к вечеру.

Вечером, когда вихрь достигнет Ботнического залива, юго-западный ветер усилится на северном побережье Эстонии (порывами 21 метр в секунду), а ночью юго-западный и западный ветры усилятся порывами до 25 метра в секунду, также на материке порывы ветра превысят 15 метров в секунду.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Осадки достигнут наших островов в полдень и к вечеру распространятся по материку на восток. Но дождь пройдет не по всей Эстонии, вероятнее всего, на юго-востоке сохранится сухая погода. Температура воздуха будет до 12 градусов тепла, в сухом юго-восточном регионе - до 15 градусов тепла.

В течение завтрашней ночи область низкого давления удалится за Лапландию, но в субботу днем с быстрым западным потоком новый яростный циклон достигнет Балтийского моря. Он принесет с собой проливные дожди по всей Эстонии и более сильный штормовой ветер.

Послезавтра штормовой ветер отступит, но спасения от сильного дождя не будет. Предположительно, после этого в Эстонии ожидается приток более холодной воздушной массы.